RecardQ8 | arriva la carta carburante ricaricabile per un rifornimento smart

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 12 luglio 2024) La trasformazione digitale e la richiesta di servizi e di prodottiin grado di semplificare la vita di utenti e aziende, è ormai comune a diversi mercati. Anche i servizi di gestione delle flotte aziendali non sono esenti da questo processo, soprattutto in ottica di ottimizzazione dei costi legati alla mobilità. Tra le opportunità a disposizione delle aziende per rispondere a questa necessità rientra, uno strumento capace di rispondere alle esigenze di digitalizzazione, offrendo la possibilità di gestire in maniera efficiente le flotte aziendali. Scopriamo insieme cos’èe quali sono le sue peculiarità. Cos’è e come funzionaè un servizio per la gestione dei rifornimenti, adattabile in base alle diverse esigenze e progettato per venire incontro ad aziende e professionisti.