Oroscopo Branko venerdì 12 luglio | Toro fiducioso

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’diper oggi,12 2024 Ariete La Luna in opposizione nel corso di queste ore potrebbe portare qualche piccola delusione o qualche contrattempo che potrebbe frenare i vostri progetti.Finalmente arriva qualche soluzione interessante ai vostri problemi e questo vi dà maggiore fiducia in voi stessi ma anche negli altri. Gemelli Siete un po’ sovraccarichi di impegni anche perchè c’è del lavoro arretrato da fare. La presenza di Giove nel segno vi aiuterà a coltivare le vostre ambizioni. Cancro La Luna passeggerà non gioverà al vostro umore rendendovi un po’ tristi e malinconici. Ovviamente si tratta solo di una fase passeggera che si risolverà già all’inizio della prossima settimana. Leone È un periodo molto interessante per coloro che hanno progetti intriganti da portare avanti Vergine State acquisendo maggiore consapevolezza sulla vostra situazione lavorativa ma anche sulla vostre capacità.