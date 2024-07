Ore contate per Biden? Scendono in campo i big | asse Obama-Pelosi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Grandi manovre per togliere Joedalla corsa per la Casa Bianca. Dopo la doppia gaffe al vertice Nato, dove il presidente Usa ha chiamato Putin l'ucraino Zelensky e Trump la sua vice Kamala Harris,ini big del partito democratico. Baracke Nancyhanno "parlato privatamente" della situazione di, esprimendo preoccupazione sull'esito della campagna elettorale. Lo riporta la Cnn, secondo cui si sarebbe formato untra l'ex presidente degli Stati Uniti e l'ex Speaker della Camera, i due big che hanno il controllo del partito. Secondo il network americano, il leader del Senato Chuck Schumer non gode più della fiducia di, mentre quello di minoranza alla Camera, Hakeem Jeffries, non ha ancora una relazione profonda per poter convincere il presidente a fare un passo indietro.