Nuovi ingressi in Fratelli d’Italia aderiscono due consiglieri a San Giorgio del Sannio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCome nel più classico dei ‘contropiedi’ in stile calcistico, il coordinatore provinciale diDomenico Matera, sorprende tutti gli avversari e piazza il colpo. Sarebbero in fase di definizione le adesioni di duecomunali di Sandel, uno dei centri più popolosi della provincia sannita. Si tratterebbe di Maurizio Bocchino, già vicesindaco nell’amministrazione Ciampi e candidato a sindaco nell’ultima tornata elettorale di Giugno. Dovrebbe seguire Bocchino anche Antonella Rinaldi, recordman di preferenze nell’ultima tornata elettorale con ben 602 voti, risultando la più votata in assoluto tra tutte le liste in campo. I due andrebbero a rinforzare il gruppo del Medio Calore già di per sè forte e strutturato, apportando un valore aggiunto al partito di Giorgia Meloni anche in termini di proposte tematiche.