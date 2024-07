Network marketing | cos’è e come si è evoluto dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024) Noto anche“Multi-level” o “referral”, ilè un modello di business basato su interazioni tra persone volte a generare leads e indirizzare le vendite. Tale impostazione spesso coinvolge singoli professionisti che hanno costruito un propriodi riferimento, da sfruttare“customer base” (la base di clienti) per vendere beni, prodotti o servizi. Nella sua forma più essenziale, a faresono figure professionali che agiscono da distributori, rivendendo – all’interno del propriodi relazioni commerciali – un prodotto acquistato a prezzo ridotto, in proprio o per conto di un’azienda che riconosce loro una percentuale sulla vendita. Questo modello diha avuto una sensibile evoluzione nel corso dei decenni.