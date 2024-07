Morte Alex Marangon tutti gli interrogativi ancora in sospeso

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 luglio 2024)gliin. Si è trattato di una caduta accidentale o è stato spinto? Sonoin corso le indagini per capire cosa abbia portatoalla. Dagli esiti dell’autopsia, risultano diverse ferite da traumi, ma non è chiaro come il giovane se le sia procurate. Inoltre, esse risultano compatibili con la caduta dall’alto, forse dalla terrazza dell’Abbazia dove si stava svolgendo il raduno, ma da accertare sesi è lanciato o è stato spinto. «Non è escluso che nella caduta e nell’impatto con la vegetazione,abbia potuto provocarsi ferite gravi» aggiunge il magistrato. L’altra sera a «Chi l’ha visto?» «L’aspetto più importante di— ha detto il procuratore capo di Treviso Marco Martani — è l’esito dell’esame tossicologico, che arriverà tra qualche settimana, non escludiamo che in preda a sostanze psicotrope, il giovane non sia stato più in grado di contenersi, e che si sia buttato nel dirupo, per questo stiamo facendo sopralluoghi nell’abbazia per cercare tracce e indizi».