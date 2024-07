Morgan | Sono io la vittima di questa storia sono perseguitato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 12 luglio 2024) Al contrario di Angelica Schiatti che ha mantenuto la via del silenzio,– seppur senza fare mai il suo nome – ha commentato dichiarandosidai media. “Non ho commesso nulla di pericoloso nei confronti dipersona, sta facendo tutto questo per farsi pubblicità: è in cerca di successo. Iounadicosa, mi sta costruendo come mostro,io ad essere! Cosa vuolegente da me? Lei voleva farsi notare stando puntualmente con un cantante. Ma guarda che strano, ma non vi sembra assurdo?”.ha poi aggiunto: “Stavo per lasciare la madre di mia figlia che era incinta per lei“.: “io ladi” Su Instagram il musicista ha così scritto: “E’ da tre giorni che ascolto in silenzio insulti e cose false,violentato nella mia dignità civile e messo all’indice, ma vi ricordo che io non ho un divieto di parola oltre a non avere misure restrittive di alcun tipo in quanto non cimai stati elementi che giustificherebbero l’applicazione di una misura.