LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Adam Yates nella fuga da 22 uomini gruppo a un minuto

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.43 Sono solo nove le squadre a non essere rappresentate in questa: 1 Soudal Quick-Step 2 Team Visma Lease a Bike 3 Red Bull – BORA – hansgrohe 4 Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 TotalEnergies 6 Cofidis 7 Team Jayco AlUla 8 Intermarché – Wanty 9 Arkéa – B&B Hotels 14.42 Continua il braccio di ferro tra i 22al comando e il, con il divario che ora è di 56?. 14.40 Questa la classifica generale, dopo il ritiro di Roglic, alla partenza di un’oretta fa. Ricordiamo che inc’è. 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 0:00 2 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 1:06 3 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 1:14 4 ALMEIDA João UAE Team Emirates 4:20 5 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 4:40 7 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 5:38 8UAE Team Emirates 6:59 9 AYUSO Juan UAE Team Emirates 7:0910 CICCONE Giulio Lidl – Trek 7:36 14.