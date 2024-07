Foggia | il maggiore trasformatore del sud ha avviato la campagna del pomodoro 2024 Princes Industrie Alimentari

Leggi tutta la notizia su noinotizie

Con il consueto incontro svoltosi nello stabilimento di, il principaledidel Mezzogiorno, hale attività per ladelpresentando le direzioni di azione per la stagione e le stime di lavorazione. Le principali novità dell'anno vedono l'implementazione di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale e un percorso interno di adeguamento, in anticipo rispetto al mercato, alla cosiddetta Corporate Sustainability Due Diligence Directive recentemente approvata dall'Unione Europea.ha introdotto un nuovo tool di Agricoltura 4.0 basato sull'intelligenza artificiale, implementato con Hort@, spin off dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per favorire il trasferimento tecnologico verso il settore agricolo delle innovazioni sviluppate dal mondo dell'Università.