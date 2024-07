Degrado nella zona di San Martino interrogazione di Muscarà

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Consigliera Regionale indipendente Mariaha presentato un’sullo stato die abbandono dell’area panoramica di Sanal Vomero, una delle zone più belle di Napoli. “E’ una tematica che ha coinvolto per anni le mie attività di denuncia, quest’area versa ancora in uno stato di incuria etotale – ha dichiarato la consigliera – nel 2023 le autorità competenti avevano comunicato che, con verbale di sopralluogo dell’11 ottobre 2023, erano stati programmati una serie di interventi per ripristinare l’area in questione. Con questa nuovaho chiesto di fornire gli aggiornamenti dettagliati su tutti gli interventi programmati: precisamente quali dei punti elencatirisposta del 20 ottobre 2023 sono stati effettivamente portati a termine? Quali sono le tempistiche previste per gli interventi che non sono ancora stati effettuati? È essenziale che la Giunta regionale – continua– dia risposte chiare e tempestive su questa questione, poiché l’area panoramica di Sanrappresenta un patrimonio di grande valore per la città di Napoli e i suoi cittadini”.