Danni da Maltempo nel Varesotto | Allagamenti e Disagi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilche ha colpito ila luglio 2024 ha causatosignificativi in tutta la regione. Ecco un riepilogo degli eventi e delle conseguenze di questa ondata di. Forte nubifragio all’alba, seguito da forte vento e grandine. Questo è quanto accaduto nelnegli ultimi giorno: una violenta ondata diche ha colpito la provincia, causando ingenti, con tanto di alberi caduti sulla strada provinciale tra Daverio e Azzate. In virtù di ciò, diversi percorsi sono stati chiusi, mentre sulla superstrada per Malpensa, una vettura si è ribaltata, per via dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Di seguito, dunque, ecco cosa sta accadendo e quali sono le misure prese per cercare di arginare la situazione, precipitata negli ultimi giorni.