Da Brescianini a O’Riley | i rinforzi a centrocampo finiti nel mirino dell’Atalanta

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nicolò Zaniolo per aggiungere un’alternativa di livello al parco attaccanti. Ben Godfrey per andare a rimpolpare il reparto difensivo, costretto a fare a meno di Giorgio Scalvini per diversi mesi. L’Atalanta ha già piazzato le prime sue ufficialità dell’estate, ma in sede di mercato le operazioni sono solamente alla fase embrionale. Proprio così, perché tra le prerogative di una Dea chiamata ad affrontare una stagione ricca di impegni e di competizioni da disputare (Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Supercoppa europea) c’è anche quella di dare ancora più profondità al reparto di. Come? Magari portando a Bergamo chi in provincia di Bergamo vi è nato. In questo caso ogni riferimento a Marcoè puramente voluto.