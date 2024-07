Ascom contro la criminalità negozi a ‘Porte aperte’ | Entra se sei in pericolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bologna, 12 luglio 2024 – “Il nostro territorio, quotidianamente, sta soffrendo episodi di micro. E noi non abbiamo intenzione di voltarci dall’altra parte". Confcommerciolancia ’Porte, campagna di sensibilizzazione, con il sostegno de il Resto del Carlino, per prevenire episodi di violenza vigilando sul territorio e tutelando i cittadini. Aprendo appunto le porte a chiunque si senta ino abbia paura per strada. Un’iniziativa dal forte impatto sociale, che fa scendere in campo, in prima fila, gli esercenti e i commercianti della città e della provincia, perché saranno proprio le loro attività ad accogliere chi si sente in, garantendo un punto di riferimento e uno spazio sicuro. "Siamo fortemente preoccupati per gli episodi che ci segnalano e denunciano quotidianamente i nostri associati, dagli scippi ai furti, fino ai tentativi di spaccate e quelle che si concretizzano, fuori o dentro le attività – inizia il presidente Enrico Postacchini –.