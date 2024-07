Anche Belen Rodriguez a Discovery | il canale Nove ha ambizioni da terzo polo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ildà ufficialmente il via alla propria scalata verso iltelevisivo, posizione che oggi appartiene a La7. E che la stessa rete di Urbano Cairo non ha alcuna intenzione di abbandonare. Dopo Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Maurizio Crozza e Amadeus, per citare i nomi più roboanti, ecco arrivarenella casa di. La showgirl argentina, che negli ultimi mesi era un po' sparita dai radar dei programmi televisivi, torna quindi non con uno ma con due programmi per. "- si legge nel comunicato diffuso da Warner Bros.Italia - debutterà già dal prossimo autunno con due programmi. Sulgeneralista di punta di Warner Bros., sarà insieme ai PanPers alla conduzione di 'OnlyFun - Comico Show', successo televisivo di pubblico e critica prodotto Colorado Film e divenuto appuntamento cult per gli amanti della comicità italiana.