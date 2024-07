Wartsila di Bagnoli ratificato al Ministero l’accordo quadro per la reindustrializzazione del sito

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dopo l’approvazione da parte dei lavoratori delsindacale sottoscritto il 6 luglio scorso dalle organizzazioni sindacali, Confindustria,Italia e Msc, oggi al Mimit alla presenza del ministro Adolfo Urso è statoche declina i tempi di attuazione del processo dideldidella Rosandra. Fim, Fiom, Uilm e le Rsu attendono ora la firma deldi programma prevista per il 29 luglio, per dare piena attuazione agli impegni assunti in questa importante vertenza industriale che sosterrà e vincolerà la realizzazione del progetto didi Msc salvaguardando l’occupazione neltriestino. Come organizzazioni sindacali abbiamo chiesto aldi prevedere degli incontri periodici per verificare gli stati di avanzamento dei due piani industriali die Msc, che a regime dovranno garantire l’occupazione e la continuità industriale dei siti del gruppoa Trieste, Genova e Napoli.