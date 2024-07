VIDEO Napoli la lettera di Giovanni Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDi, capitano del, ha scritto unaaccorata ai tifosi per chiarire la sua posizione riguardo alle recenti voci di una possibile cessione. Le sue parole riflettono il suo desiderio di rassicurare la tifoseria e di condividere il suo stato d’animo dopo un anno difficile. La: “Cari tifosi del, nelle ultime settimane il nostro amore è stato un po’ “scumbinato”, come quello che cantava Pino Daniele in una sua bellissima canzone. Succede anche nelle storie più belle e intense di vivere momenti di crisi. Tutti quelli che come noi portano l’azzurro nel cuore sono reduci da 12 mesi difficilissimi. Per me sono stati i più duri della mia carriera. Passare dalla gioia incancellabile dello scudetto alla tristezza di una stagione in cui non ci riusciva niente è stato un trauma difficile da metabolizzare.