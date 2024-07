Ue l’Europa riparte dal digitale nel bilancio 2025

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 11 luglio 2024) La Commissione ha proposto ilannuale dell’Ue di 199,7 miliardi di euro per il. Ilsarà integrato da 72 miliardi di euro di esborsi per NextGenerationEU. Il progetto diindirizza i fondi verso i settori in cui possono fare maggiormente la differenza, in cooperazione e in linea con le esigenze degli Stati membri dell’Ue e dei partner in tutto il mondo, con l’obiettivo di rendere l‘Europa più resiliente e pronta per il futuro, a beneficio dei cittadini e delle imprese. 12,7 miliardi per Horizon Europe, 1,1 miliardi per il Digital Europe Programme. Questa consistente dotazione finanziaria aiuterà l’Ue a realizzare le sue priorità politiche integrando, allo stesso tempo, le modifiche concordate nella revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP), a febbraio 2024.