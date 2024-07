Superbonus azienda in tribunale | Lavori senza una certificazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Finisce per la prima volta inun’impresa che ha eseguito interventi relativi al110%. L’iniziativa è partita dal Movimento Consumatori Toscana, che da tempo riceve problematiche da privati cittadini inerenti alla ristrutturazione dei fabbricati. Uno tra i tanti casi proviene dal Valdarno aretino verrà trattato dal legale che assiste l’associazione e che difenderà i componenti di una famiglia che hanno citato in giudizio un’impresa a causa deimal eseguiti con prodotti non certificati. Fra le richieste, spiccano i danni conseguenti al ridotto godimento dell’immobile di proprietà dei committenti, i danni derivanti dal ritardo nell’adempimento e le spese sopportate dal privato. "Seguirà, inoltre - ha aggiunto il presidente del Movimento Consumatori Arezzo, Armando Mansueto - vista l’enorme cifra richiesta per gli interventi, che appare sproporzionata, anche un esposto alla Guardia di Finanza per danno erariale".