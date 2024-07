Nessuno vuole i diritti tv della Ligue 1

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il prossimo 18 agosto – tra meno di 40 giorni, cioè – in Francia ricomincia la1, ma ancora non si sa su quale emittente si potranno vedere le partite. Non ci sono state offerte ritenute soddisfacenti da parteLFP, la lega presieduta da Vincent Labrune, per i prossimi cinque anni, ma non ci sono molte opzioni credibili sul tavolo. Pochi giorni fa il presidente del Reims, Jean-Pierre Caillot, ha detto che anche in caso la1 non venisse trasmessa per una o due giornate – se ci fosse uno «schermo nero», come lo ha chiamato lui – non sarebbe comunque un dramma, che l’importante è non prendere decisioni affrettate. I presidenti si riuniranno stasera, giovedì, oppure secondo l’Equipe, venerdì. Senza troppa fretta, quindi, anche se il rischio per alcuni club è molto alto.