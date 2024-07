Morto per un attacco d’asma lo chef Remo Girotta aveva 33 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Immenso cordoglio per la perdita prematura di Marco Girotto, il giovanedi soli 33, scomparso a causa di un tragicosopraggiunto mentre si trovava al lavoro il 29 giugno scorso. Dopo dieci giorni di coraggiosa lotta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova, Marco ha purtroppo perso la sua battaglia martedì 9 luglio. Nato e cresciuto proprio in questa cittadina, Marco ha frequentato l’istituto alberghiero “Pietro D’Abano”, coltivando fin da giovane il sogno di lasciare il segno nel mondo della ristorazione. Il suo percorso lo ha portato all’estero, in un rinomato locale londinese, prima di tornare nel cuore del Veneto, al ristorante “Dal Bruto Ruggero”.Leggi anche:a 46Benji Gregory, l’attore della serie televisiva “Alf” Chi era Marco Girotto Ma non è solo per le sue doti culinarie che Marco sarà ricordato.