LIVE – Rybakina-Krejcikova 6-3 3-6 4-5 semifinale Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladi(erba). Entrambe hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di quarti di finale. La russa naturalizzata kazaka, vincitrice del torneo nel 2022, ha annientato l’ucraina Elina Svitolina mentre la ceca, che in bacheca può vantare il Roland Garros del 2021, ha superato la lettone Jelena Ostapenko. Tra le due giocatrici si tratta del terzo scontro diretto della carriera, conche si trova in vantaggio per 2-1 ma partirà con gli sfavori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Tutti e due gli incontri, infatti, si sono chiusi al terzo e decisivo set. Anche la rapidità della superficie sembra favorire maggiormente le traiettorie potenti della sovietica rispetto ai colpi della sua avversaria, che comunque non parte battuta.