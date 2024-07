La forza della musica De Andrè al Chianelli E un piccolo paziente canta Don Raffae’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un duetto speciale: Cristiano De André alla chitarra accompagna undel residence Daniele, cheDon. Il bambino non dimentica una parola, strofa dopo strofa finisce tutta la canzone, regalando un momento di spensieratezza anche agli altri ospiti. Il video postato sulla pagina Facebook di Franco, il fondatorestruttura, incassa tantissimi like e fa il pieno di cuori. Tanti i commenti come quello di una mamma che scrive: "Grazie per tutto ciò che fate per rendere le giornate più gioiose ai nostri bimbi, il Signore benedica tutti E dia tanto coraggio a questi piccoli eroi di vincere ogni battaglia". Ed ancora: "A tutti i bambini un grosso in bocca al lupo.ragazzi siete tutti dei grandi guerrieri e i guerrieri il nemico lo sconfiggono".