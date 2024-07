Kvaratskhelia nuovo annuncio dall’agente sul futuro | messaggio a De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024)dell’agente disul: stavolta viene tirato in ballo anche il presidente Aurelio De. Ildi Khivcha Kvaratskhela rimane un rebus di difficile risoluzione. Il georgiano ha un contratto sino al 2027, firmato al momento del suo arrivo al Napoli dalla Dinamo Batumi. Tale accordo non è stato poi rettificato, nemmeno dopo che il calciatore si è issato come uno dei fuoriclasse della rosa azzurra. Ad essere un problema, quindi, sono le cifre di questo, fin troppo basse rispetto al livello raggiunto dal giocatore. A mettere i bastoni fra le ruote è stato l’interesse del Psg, il quale ha offerto un contratto molto ricco al calciatore. Hanno fatto molto rumore, poi, le parole dell’agente Mamuka Jugeli appena prima dell’inizio dell’Europeo che lo ha visto impegnato (con buoni risultati) con la sua Georgia, annunciando il desiderio di lasciare Napoli per giocare la Champions League.