Jennifer Lopez vuole il divorzio e i soldi | La vendetta su Ben Affleck

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 luglio 2024) Da mesi ormai si rincorrono rumor e indiscrezioni sulla crisi trae Bene il loro imminente. In merito a queste voci lo scorso 26 maggio è intervenuto Cristiano Malgioglio, che a Verissimo ha voluto fare una smentita: “Volevo dirti una cosa importante. Visto che tutti scrivono in continuazione di questo. Ragazzi, non perdete del tempo, lei non divorzierà mai da Ben.I due si amano alla follia. Lui segue in continuazione le prove di questo suo spettacolo, che adesso partirà. Perciò non c’è nessun! Scrivete delle cose che si amano piuttosto“. Purtroppo esattamente cinque giorni dopo le dichiarazioni del nostro Malgy, JLo ha annullato il tour di cui lui parlava e si sono fatte ancora più insistenti le voci di una separazione tra i due divi di Hollywood.