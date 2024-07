Jasmine Paolini nella storia | per la prima volta una tennista italiana in finale a Wimbledon!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Partita bellissima anel match di semitra Donna Vekic e. La gara si è conclusa al terzo set dopo quasi 3 ore e ha visto un equilibrio netto. Nel primo set la croata entra meglio in campo e chiude con il punteggio di 2-6. Lanon si arrendere e rientra in partita con uno spettacolare 4-6 al secondo tempo. Il terzo e decisivo set è equilibrato e si decide tutto al tie-break, ancora punto a punto. L’azzurra gioca con grandissima qualità, sfrutta il terzo match point e chiude 8-10. Si tratta di un risultato storica: per launavola in. L'articolo: per launain! CalcioWeb.