Italia-Tonga oggi in tv Test Match rugby 2024 | orario programma canale streaming

(Di giovedì 11 luglio 2024) La Nazionalena di, guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà domani, venerdì 12 luglio, alle ore 04.00ne, nel secondovalido per il Summer Tour, in trasferta,: si giocherà al Teufaiva Stadium di Nuku’alofa, capitale dell’arcipelago della Polinesia. Quesada cambia otto titolari rispetto al XV iniziale schierato nelpoi perso contro Samoa la settimana scorsa: torna dal 1? Capuozzo ad estremo, con Trulla e Ioane ad ali, mentre in mediana ci sarà spazio per Page-Relo. In terza linea partiranno Lorenzo Cannone e Zuliani, infine in prima linea tornano dall’inizio Riccioni e Nicotera. Per il secondo incontro del Summer Tourdila diretta tv delsarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta liveuale sarà assicurata da OA Sport.