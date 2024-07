Inter Oaktree ostacola Marotta | bocciati tre nomi furia del presidente

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 11 luglio 2024)furioso:il neonerazzurro sul mercato, già tre colpi, cosa sta accadendo Il mercato dell’è in una fase di stallo. Clamoroso ed incredibile quanto sta accadendo in casa nerazzurra, con ilbloccato dalla proprietà Usa del club. I nerazzurri si sono mossi per tempo, addirittura con larghissimo anticipo ed in tempi non sospetti: pochi soldi e quindi necessità di idee per completare la rosa e renderla sempre più forte. Da qui i due parametri zero Zielinski e Taremi per puntellare e rinforzare centrocampo ed attacco, poi l’ingaggio di Josep Martinez, investimento per il presente ma anche e soprattutto per il futuro. Sembrava potersi mettere la parola fine ed invece il colpo di scena che ha sparigliato le carte: fuori quattro mesi Buchanan, frattura della tibia e necessità di acquistare sul mercato un altro difensore.