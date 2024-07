Il giovane caimano l’avventura di un ragazzo hikikomori salvato anche da una maschera di Silvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) La bassa “padanaequatoriale” del fiume Po, unche non esce mai di casa e unadi. “Il” di Domenico Varipapa è il romanzo di una generazione venuta dopo un mucchio di cose che hanno segnato la storia dell’Italia. E che hanno lasciato in mano agli adolescenti di oggi un mondo a scale, troppo spesso pieno di frustrazione e senza che si capisca bene perché. Rino, il protagonista, è quello che abbiamo imparato a definire un: un giorno decide che non sarebbe più uscito dalla sua stanza e per un po’ tiene fede alla promessa. Se gli chiedono perché, pensa a un pomeriggio in piscina, quando è successa la stupidata più umiliante per chi vive negli sguardi dei coetanei. Ma le ragioni, in realtà, sono milioni e la tristezza un buco nero.