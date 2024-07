Iarc | Il talco probabile è cancerogeno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano, 11 lug. (Adnkronos Salute) - Ilè un "per l'uomo", inserito nel gruppo 2A della classificazione della, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il gruppo 2A - lo stesso, ad esempio, di carni rosse, steroidi ed emissioni da fritture ad alte temperature - è "il secondo livello più alto di certezza che una sostanza possa provocare tumori", chiarisce ladell'Oms che ha comunicato le sue nuove valutazioni sue acrilonitrile. Analisi riassunte su 'The Lancet Oncology', e che nel 2025 saranno descritte all'interno del volume 136 delle 'Monografie'. Ilè un minerale naturale che viene estratto in molte regioni del mondo, ricorda la