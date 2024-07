Femminicidio Lorena Vezzosi svolta nel caso | ecco come l’ha uccisa l’ex compagno VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ormai non ci sono più dubbi: l’auto con a bordoe Stefano Del Re non è finita nel Po per un incidente, ma per un gesto volontario dell’uomo. I fatti si sono svolti nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio e le dinamiche dell’incidente avevano già fortemente insospettito gli inquirenti che, scavando nella vita dell’ormai ex coppia, ha scoperto dettagli inquietanti.con un’arma da taglio L’autopsia effettuata sul corpo della donna 53enne ha evidenziato ferite da taglio, una fatale al cuore e un’altra al collo. Gli inquirenti ipotizzano che Del Re l’abbia colpita mortalmente con un bisturi, strumento al quale aveva facile accesso dal momento che lavoravaOSS. Il colpo al cuore sarebbe stato così forte che avrebbe incrinato tre costole della donna.