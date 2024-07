Fedez nuovo ricovero in ospedale e gastroscopia per fermare un’emorragia interna

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nuovi problemi di salute per, ricoverato nuovamente inper. Il rapper ha pubblicato una storia poche ore fa, con la caption “Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘Another One’, ma con le emorragie interne”. L’artista, attualmente fra i più suonati in radio con la sua Sexy Shop, in coppia con Emis Killa, è stato sottoposto a unadopo una perdita di sangue e a una procedura per fermarla. Fonte: instagram @Solo poche ore prima, sempre su Instagram,mostrava lo studio di registrazione dove stava lavorando ad alcuni arrangiamenti per un dj set che aveva annunciato qualche giorno fa. Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragiaprima che fosse troppo tardi per fortuna.