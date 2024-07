Dragon Quest 3 HD-2D Remake includerà nuovi elementi della storia modalità grafiche ed altro ancora

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 11 luglio 2024) Square Enix ha confermato che3 HD-2Ddei, leGrafica e Performance su PlayStation 5 ed Xbox Series XS e tanto. Come leggiamo su IGN.com, il publisher giapponese ha affermato che ildel classico gioco di ruolonumerosi miglioramenti per i giocatori moderni, pur restando ovviamente fedele al capitolo originale così da non scontentare i fan storiciserie. Tra le novità di maggior importanza troviamo la presenza didi3, con Square Enix che ha precisato che si tratta di aggiunte non eccessivamente rilevanti ed impattanti. Inoltrecontenuti sono supervisionati direttamente dal creatoreserie Yuji Horii.