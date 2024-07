Decreto liste d’attesa tutte le Regioni tranne una votano contro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 – No allegge(varato per accorciare i tempi di visite ed esami medici) almeno nella formulazione con cui è stato approvato. L’analisi della sezione dillo dopo i correttivi richiesti alla Regione "Permangono criticità che devono essere risolte, nel 2023 peggiorati gli indici". La bocciatura delLa Conferenza dellee delle Province autonome a maggioranza (fatta eccezione la Regione Lazio) ha infatti espresso parere negativo allegge sulled'attesa, e ritiene "imprescindibile lo stralcio dell'articolo 2 la cui attuale formulazione è quanto meno lesiva del principio di leale collaborazione”. Per questo propongono una modifica dell'articolo “tesa a migliorare il testo dele a renderlo rispettoso delle competenze e delle prerogative di ciascun livello istituzionale come previsto dalla Costituzione”.