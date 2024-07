Con i migranti a Lampedusa cuore d’Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nella notte brilla un lumino, poi un altro e un altro ancora: i ragazzi della banda dili accendono uno a uno, come piccole stelle. Lungo le pareti di arenaria del Teatro naturale della Cava, accarezzato dal mare, 368 minuscole nicchie ricordano altrettante vite che a queste coste avevano legato il loro desiderio di futuro e di libertà. Erano uomini, donne, bambini, inghiottiti dal Mediterraneo il 3 ottobre 2013. E come loro, tanti altri che hanno cercato di approdare qui con lo stesso carico di angoscia, di fatica e di speranza. È proprio a queste animeche Ravenna Festival e Riccardo Muti hanno voluto dedicare il viaggio delle Vie dell’Amicizia di quest’anno, il 28° di una serie iniziata a Sarajevo nel 1997 e proseguita in tanti luoghi feriti, Beirut, Gerusalemme, Damasco: "Questo lo sento come uno dei viaggi più significativi", ha confidato il Maestro.