Calciomercato Sassuolo due idee per puntare subito alla Serie A

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ildelnon sarà semplicissimo da costruire per Giovanni Carnevali. Dopo tantissime stagione passate inA (condite, anche, da una qualificazione in Europa League), il club emiliano ha patito l’amarezza di una cocente retrocessione inB e dovrà, ovviamente, ridisegnare la rosa del prossimo futuro. Sono diversi, infatti, i calciatori che hanno chiesto immediatamente la cessione in virtù delle sirene arrivate dmassimae dall’estero. In mezzo a diversi addii, però, i neroverdi dovranno anche acquistare giocatori utili per conquistare, immediatamente, il ritorno nell’Olimpo del nostro calcio., le parole di Carnevali e gli obiettivi Caso e Felici (Credit foto – Calcio Empoli)“Per qualunque squadra avere Andrea Pinamonti sarebbe straordinario, e tutti sono cedibili, ma a fronte di valutazioni giuste – le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del, riportate da TMW che ha intercettato alcune dichiarazioni del dirigente neroverde durante il Gran Galà di apertura ufficiale del2024/2025 –.