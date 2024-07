Assegnazione provvisoria 2024 docenti | con e senza deroga per la propria classe di concorso e altre anno di prova RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’11 luglio si parte con le domande per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni per il personale docente per l’scolastico/25. Quali sono le regole, chi può usufruire delle deroghe e chi, invece, è sottoposto ai vincoli? Per fare il punto della situazione, la redazione di Orizzonte Scuola ha organizzato una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui nostri canali social. L'articolo: con e, per ladidiAI. .