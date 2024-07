Allevamento di cani irregolare Sequestrati 200 esemplari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) di Nicola di Renzone I carabinieri forestali sono intervenuti in due noti allevamenti dinei pressi del Passo della Futa, nel comune di Barberino di Mugello, riscontrando numerose irregolarità. Nelle due strutture, riconducibili ai fratelli S. e S.G. e ad alcuni familiari, i militari, coadiuvati dai carabinieri e dalla polizia municipale di Barberino, guardia di Finanza, servizio veterinario Asl e altri enti, hanno sequestrato 194, destinati alla vendita, delle razze bulldog francese, beagle, griffon bleu de gascogne e barboni, e 600 dosi di vaccini conservate in un frigorifero di casa e senza le necessarie documentazioni. Non solo, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro hanno scoperto tre lavoratori irregolari, "a nero", e disposto la sospensione dell’attività.