Una radice amata nelle cucine del Nord e dell’Est

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A Trieste, dove è popolarissimo, gli hanno appena dedicato un liquore, il Krenzest, adatto per preparare, insieme al Prosecco, lo SpritzKren, ennesima, ma piacevole, variante sul tema. A idearlo, mescolando scorze di limone edi kren, è stato Fabio Pisani, titolare della Trattoria Al Moro, un locale che serve piatti tipicissimi, dove il kren non manca nella sua versione più classica, fresco, grattugiato sopra il prosciutto cotto in crosta in crosta di pane, o sul prosciutto cotto affumicato tipo Praga, o sul bollito misto, con a fianco un po’ di senape. View this post on Instagram A post shared by Trattoria Al Moro Trieste (@trattoriaalmoro) Ma l’uso del cren è comune anche in tutta la regione, e in Veneto e compare come ingrediente in piatti tradizionali come l’agnello al cren.