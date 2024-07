Trofeo di Rotterdam di Pallanuoto il Setterosa oggi in gara con la Spagna

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024)– Torna innella giornata diildi Coach Silipo. Inaldi2024, le Azzurre hanno perso lad’esordio di ieri con l’Australia. Cercanoil riscatto in vasca. Il risultato di ieri è stato quello di 9-7 per le avversarie. Per l’Italia, è arrivata una importante doppietta di Cocchiere e Marletta, insieme ai gol di Galardi, Palmieri e Bettini. La seconda giornata ha in programma la sfida con la, con fischio d’inizio alle 17,15. Al termine del torneo, l’Italia Femminile disarà in collegiale al Centro Federale ‘Scandone’ di Napoli (dal 16 al 23 luglio), con un common training con il Canada (17-21 luglio). Il 20 luglio si svolgerà la partita ufficiale Italia-Canada (18,45).