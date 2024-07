The Family Anticipazioni Puntate dal 15 al 19 Luglio 2024 | Attentato Al Matrimonio Di Aslan E Devin!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Thedal 15 al 19: dopo svariate difficoltà,decidono di sposarsi. Ilsi celebra, ma viene sconvolto da un inaspettato attacco armato! Theprosegue e, nella settimana dal 15 al 19, si arriva rapidamente al punto di svolta. Infatti,si sposano, dopo un’iniziale proposta rifiutata da parte della psicologa, ma le cose non vanno come previsto e i dubbi disulla famiglia Soykan continuano. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. The: dove eravamo rimasti?, durante un viaggio per occuparsi di una questione relativa a suo zio, incontra. Quest’ultima è una giovane psicologa e, mentre all’inizio i due credono di avere uno stile di vita opposto, chiacchierando si rendono conto in realtà che hanno in comune i problemi con la loro famiglia.