Somaglia anziana reagisce a uno scippo ma cade a terra | alcuni passanti inseguono il ladro e lo bloccano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si è avvicinato alla vittima predestinata ed ha cercato di strapparle la borsa ma l'è riuscita a resistere alla violenza dello scippatore,ndo però rovinosamente per. Grave episodio questa sera poco dopo le 18 in via De Gasperi a: secondo quanto ricostruito, una signora di 83 anni stava percorrendo la via della zona centrale del paese della Bassa lodigiana quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che ha cercato di strapparle la borsetta. Il tentativo del malvivente ha avuto conseguenze dirette per l'che non è riuscita a mantenere in equilibrio. Il fatto però è stato notato da diverse persone nelle vicinanze che non solo hanno aiutato la donna a rialzarsi ma hanno inseguito ilriuscendo a fermarlo.