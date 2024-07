Solari per viso e corpo la guida per scegliere quelli giusti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La protezione solare andrebbe usata tutto l’anno, ma soprattutto quando ci si espone direttamente al sole. fondamentali per difendere la pelle dai danni causati dai raggi, in particolare dai raggi ultravioletti (UV, distinti in UVB e UVA). Formulazioni Le cremehanno una texture un po’ più densa rispetto ad altre formulazioni come il latte solare e l’olio solare e richiedono un po' più di tempo per essere spalmate sulla pelle in modo uniforme e potrebbero avere una consistenza un po’ più pesante e appiccicosa. Gli spray si applicano con molta facilità e si assorbono rapidamente, non lasciano residui oleosi sulla pelle e non sono appiccicosi sulle mani. Una via di mezzo tra i due prodotti potrebbero essere le lozioni e le formule disponibili sotto forma di latte solare, un po’ più leggero di una crema, ma lievemente più pastoso di uno spray, seppure caratterizzato da una consistenza fluida.