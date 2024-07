Sequestrata stuprata più volte e obbligata a prelevare soldi dal bancomat Choc a Montecatini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Terme (Pistoia), 10 luglio 2024 – Doveva essere una piacevole serata in compagnia di un giovane conosciuto sui social. Invece si è trasformata in una notte da incubo, fatta di violenze sessuali da parte di un uomo che una giovane donna non dimenticherà mai più. I carabinieri del Norm della Compagnia diTerme hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un marocchino di 31 anni, richiedente protezione internazionale, indagato per aver sequestrato in casa e abusato sessualmente piùdi una connazionale 33enne, nonché per avere tentato, insieme a un complice, un 35enne italiano, di estorcerle del denaro prelevandolo da uncon una carta di credito che le avevano sottratto dalla borsa.