Roma rapina con sparatoria al centro commerciale | banditi in fuga

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Momenti di paura alest dove, nella mattinata di oggi, si è verificata unaconin una gioielleria. I ladri hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco prima di fuggire: al momento non risultano feriti. Sulla vicenda sta indagando la Polizia. L’allarme è scattato dopo le 10.30 quando in altri negozi sono stati sentiti colpi d’arma da fuoco. Alcuni commessi spaventati si sono chiusi all’interno dei negozi. Ancora da chiarire se itori siano scappati con un bottino. L’attività degli altri negozi delè ripresa regolarmente. (Fonte: Ansa) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.