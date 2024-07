Riaperta la Lecco-Ballabio Cantiere in tempi record per sistemare la galleria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È stataa tempo dila nuova. Ieri mattina, alle 6.10, automobilisti e camionisti hanno potuto nuovamente percorrere il raccordo della Valsassina della Statale 36, dopo 24 ore di serrata dovuta ad uno smottamento all’imbocco di unae soprattutto all’asfalto che ha ceduto all’interno dello stesso tunnel, a causa di un fiume sotterraneo di acqua piovana che lo ha eroso. "Il problema idraulico era già noto – spiega Giovanni Bruno Bussola, sindaco di-. Proprio lunedì mattina sarebbero dovuti cominciare i lavori già programmati per risolverlo, attraverso la posa di condutture". L’intervento, in seguito all’emergenza, è stato rimandato, ma di qualche ora appena. Potrebbe iniziare oggi. Oltre alla regimazione delle acque, è prevista la costruzione di un muraglione di contenimento per proteggere la carreggiata nel punto dove, il 9 dicembre 2022, è crollata una frana di 2 mila metri cubi di massi, che hanno travolto zio e nipote di 66 e 24 anni che viaggiavano a bordo di un furgoncino: nonostante siano stati investiti da uno dei macigni, i due sono miracolosamente sopravvissuti.