Piemonte A2A | oltre 160 mln il valore economico generato nel 2023 +50%

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos) –160 milioni di euro ilsul territorio nel, in crescita del 50% dal 2022; 17 milioni di euro investiti in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica. Sono i numeri della sesta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale deldi A2A, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nele i piani di attività previsti per i prossimi anni.?L?impegno del Gruppo insi riflette nella significativa crescita deldistribuito nelche è aumentato quasi del 50% rispetto all?anno precedente e ha raggiunto i 160 milioni di euro – osserva Lorenzo Spadoni, direttore Generazione&Trading di A2A – La presentazione del bilancio di sostenibilità territoriale in una Regione dalla rilevanza strategica, la seconda per presenza del Gruppo, è la testimonianza del costante percorso di dialogo che stiamo portando avanti con tutti gli stakeholders locali?.