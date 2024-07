Paura in città sparatoria in un centro commerciale | banditi in fuga

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una classica mattinata di shopping si è trasformata in terrore in unin pieno giorno trae vigilantes. In questo mercoledì di luglio le temperature alte stanno portando molte persone a rifugiarsi nei negozi per ripararsi dal caldo e naturalmente fare un po’ di shopping. E’ stato così anche per le decine di persone che in mattinata hanno deciso di andare aldi Roma est. Qualche momento di relax prima di ritornare nel traffico e nel classico clima estivo e afoso della Capitale. La polizia sul posto dopo la– cityrumors.it – foto AnsaAll’improvviso, però, quella mattinata che doveva essere di relax e di shopping si è trasformata in un vero e proprio terrore. Unain pieno giorno ha portatotra i presenti e molti commessi si sono chiusi nei propri negozi perdi rimanere feriti.