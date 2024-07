Non si spacciava per nutrizionista Il guru delle diete è innocente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lo ha sempre detto e ripetuto: "Scrivo libri, non mi sono mai spacciato per un medico o per un. E’ una falsità". E alla fine è stato creduto. Giovanni Cianti, 74 anni, residente in provincia di Prato, difeso dall’avvocato Tiziano Veltri, è stato assolto ieri con formula piena dal tribunale di Prato dall’accusa di esercizio abusivo della professione medica. "Davo consigli a chi me li chiedeva su come mantenersi in forma o su quali abitudini alimentari e stili di vita seguire. Niente di più. Non ho mai pensato di sostituirmi a un medico", è stata la sua difesa durante il processo. D’altronde i libri di Cianti su body building,, metabolismo, fitness sono acquistabili su qualsiasi piattaforma on line e i suoi scritti hanno avuto anche un certo seguito fra i lettori.