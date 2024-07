Negozi Calzedonia | 290 nuove assunzioni in Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’azienda cerca Responsabili, Coordinatori dio ed altre figure, leader nel settore dell’abbigliamento, assumerà 290 Responsabili dello Stile, che dovranno ideare e sviluppare collezioni innovative e di tendenza, coordinare tutte le fasi del processo di sviluppo del prodotto, effettuare analisi delle vendite dei clienti per migliorare continuamente le collezioni e partecipare a fiere e eventi di settore sui trend emergenti e sui materiali innovativi; Visual Merchandiser, i quali dovranno progettare e garantire la diffusione delle indicazioni espositive a tutta la rete commerciale, affiancare e trasferire sul campo agli staff dei punti vendita le tecniche di visual merchandising, confrontarsi con il business dell’azienda affrontando le sfide quotidiane del mondo retail e sviluppando familiarità con il contesto aziendale; Coordinatori delo Online, che dovranno partecipare ai meeting con le altre funzioni aziendali affinché il sito sia sempre allineato rispetto alle iniziative commerciali e di comunicazione visual presenti sui punti vendita, coordinare il team di digital operation sulle attività di content management, newsletter, visual merchandising, web design e gestione dei cataloghi attraverso il tool interno di project management e gestire progetti speciali ed eventuali start–up; Specialisti in Strategie di Magazzino, che dovranno sviluppare e implementare le soluzioni più efficaci per la gestione interna del polo, individuare la sistemazione più idonea delle merci all’interno dei magazzini, gestire le attività di reintegro e risoluzione delle problematiche di saturazione e svolgere analisi per monitorare le performance di magazzino.