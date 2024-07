Melenchon vince le elezioni ma per i centristi non deve governare   Macron | un governo tecnico o nuova coalizione

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La lezione che arriva dalla Francia è sorprendente ed eloquente. Come in una partita decisa e ribaltata nei tempi supplementari l’exploit, inatteso in queste proporzioni, della gauche, unita nel Fronte Popolare, ha respinto quella che sembrava una vittoria annunciata della destra estrema guidata da Marine Le Pen. Questo grazie, ad un’affluenza di massa al voto (66,63%). Un successo che ha visto la netta affermazione di La France Insoumise (74 eletti). Un partito fondato e guidato dal 2016 da Jean Lucche ora chiede il mandato a. Il Nuovo Fronte Popolare ha eletto 182 deputati, di cui 74 sono della formazione di(più tre dissidenti), 59 del partito socialista, 28 ecologisti, 9 comunisti e 5 per generation.